Starlink tańszy niemal o połowę. To nie jednorazowa promocja

Użytkownicy Starlinka mają powód do radości. Sztandarowy program Elona Muska wreszcie oferuje niższą cenę dla Polaków. Przełoży się to na kilka tysięcy złotych oszczędności w skali roku.

Starlink to usługa umożliwiająca dostęp do szybkiego internetu w niemal dowolnym miejscu na świecie. Do działania niezbędny jest specjalny terminal, który łączy się z rojem ponad dwóch tysięcy niewielkich satelitów. Raz na jakiś czas można zaobserwować je na polskim niebie, co stanowi prawdziwą gratkę dla miłośników astronomii.

Internet satelitarny jest dużo wolniejszy od internetu radiowego, nie mówiąc już o światłowodzie. Jednak Elon Musk planuje zrewolucjonizować ten rynek i zwiększyć prędkość usługi do nawet 300 Mb/s. Już teraz Starlink jest o kilka rzędów wielkości szybszy od konkurencji, choć przekłada się to na wysoką cenę. Na szczęście ta zmniejszy się na użytkowników z Polski. I to niemal o połowę.

Starlink dużo tańszy w Polsce. To kilka tys. złotych oszczędności

Firma ogłosiła, że cena dla klientów z Polski zostanie radykalnie zmniejszona. Dotychczas za usługę trzeba było zapłacić 449 zł miesięcznie – teraz będzie to jedynie 230 zł, a więc niemal dwukrotnie mniej. To znacząca obniżka, która sprawi, że internet ze Starlinka stanie się dużo bardziej konkurencyjny, niż dotychczas.

To niejedyne zmiany w cenniku usług Starlinka. O 31 zł wzrośnie jednorazowa opłata za wydzierżawienie terminalu umożliwiającego połączenie się z internetem. Wyniesie ona 2300 zł, ale wbrew pozorom to kolejna dobra wiadomość dla polskich użytkowników. Dotychczas firma pobierała aż 276 zł za wysyłkę sprzętu. Teraz zrobi to całkowicie za darmo, a więc tak naprawdę koszty instalacji Starlinka nieznacznie spadną.

Obie obniżki weszły w życie z dniem 24 sierpnia 2022 r. Objęły wszystkich użytkowników usługi, a abonament w niższej cenie aktywuje się automatycznie.

Jak zamówić internet od Starlinka?

Skorzystanie z satelitarnego internetu jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową Starlinka, wypełnić formularz i zamówić urządzenie. Na otrzymanie przesyłki trzeba poczekać co najmniej tydzień. Instalacja usługi jest bardzo prosta i zajmuje jedynie kilka minut. Można tego dokonać za pomocą wygodnej aplikacji Starlink.

Po zakończeniu konfiguracji i aktywacji usługi można cieszyć się dostępem do internetu satelitarnego z niemal każdego miejsca na Ziemi!].

Tomasz Bobusia, dziennikarz dobreprogramy.pl