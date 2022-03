Starlink w Polsce. Średnia prędkość pobierania to niecałe 130 Mb/s

W Polsce jest szczególnie ciekawą propozycją, bo średnia prędkość to prawie 130 Mb/s, czyli prawie o 50 więcej niż w przypadku internetu szerokopasmowego. Upload wynosi przy tym nieco ponad 24 Mb/s (czyli niecałe 5 Mb/s mniej niż średnia internetu szerokopasmowego), z kolei średni ping to 58 ms. To zauważalnie więcej od średniej w kraju (10 ms) i znacznie więcej niż w przypadku światłowodów, ale po pierwsze jest to spodziewane, a po drugie - to nadal akceptowalne opóźnienie nawet w kontekście gier.