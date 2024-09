iPhone 16 gasi światło. To prawdopodobnie ostatni flagowiec z takim ekranem

W świecie Androida ekrany o podwyższonej częstotliwości Androida królują od lat. Wśród modeli powyżej 1500 zł to już absolutny standard, a i da się znaleźć dziesiątki telefonów do tysiaka, które mają przynajmniej 90 Hz.

Apple co prawda od 2021 roku również stosuje w swoich iPhone’ach ekrany 120 Hz, ale traktuje je jako rarytas zarezerwowany dla modeli Pro. Nawet dopiero co wprowadzone na rynek iPhone’y 16 i 16 Plus utknęły z panelami 60 Hz, co przekłada się na niską - jak na dzisiejsze standardy - płynność animacji i słabą czytelność przewijanego tekstu.