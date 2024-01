Irytujące okienka znikną? Komisja Europejska dostrzegła błąd

Jak informuje Die Welt, Komisja Europejska doszła do wniosku, że powinno to wyglądać nieco inaczej. Teraz użytkownicy często nieświadomie akceptują wykorzystanie ciasteczek lub zgadzają się na to, by nie musieć się męczyć z ciągłym odrzucaniem prośby danego serwisu. Mała rewolucja, która może nas czekać, ma być korzystna dla internautów.