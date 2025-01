Jak rozpoznać deepfake? NASK Opublikował film

NASK apeluje o ostrożność podczas przeglądania sieci, gdzie coraz częściej - zwłaszcza w mediach społecznościowych - można trafić na materiały typu deepfake, czyli nagrania wideo zmanipulowane przez AI. Są wykorzystywane najczęściej przez oszustów do publikowania spreparowanych reklam fałszywych inwestycji, do czego wykorzystuje się wizerunek znanych osób, w tym polityków, aktorów czy piłkarzy.

W przypadku, gdy użytkownik nie zorientuje się, że ma do czynienia z deepfake'em, mogą go czekać przykre konsekwencje. Skoro uwierzy, że nagranie, które zobaczył jest autentyczne, może pokusić się na przykład o zainwestowanie swoich pieniędzy i podanie danych po zapewnieniu przez "znanego aktora" , że dany produkt jest godny polecenia.

W rzeczywistości przekaże jedynie swoje dane na ręce atakujących. To otwarcie drogi do wyłudzenia pieniędzy z konta lub stracenia wszystkich oszczędności po nieświadomym udostępnieniu loginu i hasła do bankowości internetowej.