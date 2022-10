Najpopularniejsze aplikacje września. Czy ktoś w końcu zatrzyma TikToka?

Dziś predyspozycje do dominacji ma konkurent Snapchata - platforma BeReal, która zyskuje popularność dzięki świeżemu podejściu do dzielenia się zdjęciami ze znajomymi. Bitwa o popularność pomiędzy tymi dwoma serwisami trwa w najlepsze i wygląda na to, że nadchodzące miesiące mogą sporo namieszać w rankingu najpopularniejszych aplikacji na smartfon.

I choć to TikTok znajduje się na pierwszym miejscu w ujęciu całkowitym znacznie wyprzedzając konkurencję, to "bum" na Instagrama i Facebooka trwa nadal. Nawet mimo niezliczonej liczby osób, które decydują się żyć poza tymi najpopularniejszymi platformami społecznościami, to właśnie Meta pozostaje zwycięzcą i to długo się nie zmieni.