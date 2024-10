Komputery w szkołach. Sprzęt starszy od uczniów

15 października w życie weszły przepisy przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które wprowadziły aktualizację w temacie minimalnych wymagań co do sprzętu komputerowego w szkołach, a powodem zmiany wymagań jest postęp technologiczny.

Zdaniem Cichego szkoły miejskie mają lepiej wyposażone pracownie niż szkoły wiejskie, do których sprzęt trafia z większych placówek lub z instytucji likwidowanych. Możliwe jest sfinansowanie sprzętu z jednego z kamieni milowych KPO. Zakłada on m.in. zapewnienie nowych laptopów dla nauczycieli (co najmniej 553336 sztuk) i uczniów (co najmniej 735 tys. sztuk), a także wyposażenie co najmniej 100 tys. sal lekcyjnych w połączenie z siecią LAN.