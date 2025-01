Komunikat CERT Orange. Twoje punkty nie wygasną

CERT Orange ostrzega przed phishingiem skierowanym do klientów sieci Orange. Każdy może dostać SMS, w którym oszuści deklarują konieczność kliknięcia załączonego linku. To "skrócone", choć stosunkowo długie łącze prowadzi do fałszywej strony, gdzie wyłudzane są liczne informacje o kliencie, w tym jego e-mail, szereg danych teleadresowych, a docelowo kompletne numery kart płatniczych.