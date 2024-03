Komunikat mBanku. Prosty sposób, by ocalić pieniądze

Cyberprzestępcy często stosują metodę "na pracownika banku". Korzystając z techniki spoofingu telefonicznego, podszywają się pod infolinię bankową i starają się nakłonić swoje potencjalne ofiary do przekazania pieniędzy na "bezpieczne konto" lub do podzielenia się różnymi danymi, które nie powinny trafić do nikogo. Często zachęcają do zainstalowania aplikacji, która pozwala na zdalną obsługę pulpitu – w praktyce jest to przepis na katastrofę.