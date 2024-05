Czytaj SMS‑y z banku. Sądy potwierdzają, że warto to robić

Jeśli zostaniecie okradzeni przez cyberprzestępców, pamiętajcie, że często to bank musi oddać pieniądze i zrobić to w ciągu jednego dnia. Zazwyczaj wezwanie do zwrotu pieniędzy jest jednak ignorowane – banki twierdzą, że może być to próba wyłudzenia lub klient banku dopuścił się tzw. rażącego niedbalstwa. W drugim przypadku pieniądze i tak powinny zostać zwrócone, a dopiero potem bank może pozwać klienta i domagać się ich ponownego zwrotu.