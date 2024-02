Wraca popularne oszustwo. Tym razem w dwóch wariantach

Jak informuje policja, jedno ze zgłoszeń dotyczyło udanego podszywania się pod znajomego ofiary. Przestępca uzyskał dostęp do konta w jednym z serwisów społecznościowych i próbował kontaktować się ze znajomymi ofiary. Po nawiązaniu kontaktu udało mu się wyłudzić pożyczki od dwóch osób, na kwoty odpowiednio 800 i 1600 zł.

Jak przypomina policja, płatność za pomocą kodu nie może zostać wstrzymana ani cofnięta. Wynika to z faktu, że oszuści w takiej sytuacji od razu wpisują podany kod w bankomacie i podejmują przelaną gotówkę. Zabezpieczenie w tej sytuacji stanowi konieczność potwierdzenia transakcji przez właściciela konta, ale ten, nie będąc świadomym, że właśnie jest okradany, bez wahania transakcję zatwierdza.

Policja podkreśla, że w podobnej sytuacji powinniśmy skupić się na zweryfikowaniu tożsamości osoby, która prosi nas o podwyżkę. Najłatwiej jest to zrobić przez rozmowę telefoniczną – oszust nie odbierze połączenia.

Oszustom będzie działać się znacznie trudniej, gdy będziemy korzystać z dwuskładnikowego uwierzytelnienia. Nie będą oni w stanie przejąć konta w serwisie społecznościowym, znając tylko hasło. Dodatkowo zawsze należy weryfikować dane transakcji przed jej zatwierdzeniem, a także dbać o to, by PIN do aplikacji bankowej nie trafił w niepowołane ręce.