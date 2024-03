Ważny komunikat mBanku. Dotyczy każdego klienta

mBank wydał ważny komunikat, który dotyczy wszystkich jego klientów. Jak czytamy w publikacji, oszuści podszywają się pod bank, rozsyłając wiadomości SMS z fałszywymi linkami. Kierują one do strony internetowej, która przypomina autentyczną stronę mBanku, choć w rzeczywistości służy do wyłudzania danych.

Oszuści starają się przekonać swoje potencjalne ofiary do otwarcia przesłanego odnośnika, przez groźbę blokady konta. Odbiorca wiadomości może przeczytać w wiadomości SMS, że aby takiej blokady uniknąć, musi zweryfikować swoją tożsamość.

Weryfikacja tożsamości w mBanku? To oszustwo

Przesłana wiadomość to rzecz jasna oszustwo. mBank apeluje, by nigdy nie logować się do banku lub stron szybkich płatności z linków, które wysyłane są w mailach, SMS-ach, komunikatorach lub na portalach społecznościowych. Ostrożność trzeba zachować nawet wtedy, gdy strona wygląda niemal identycznie jak oryginalna strona mBanku

Fałszywy SMS z mBanku © mBank

Sprawdź pasek adresu

Najbezpieczniej jest logować się do bankowości internetowej wyłącznie po ręcznym wpisaniu adresu. Jeśli otworzycie odnośnik, niezależnie czy będzie on przesłany w wiadomości, czy też będzie on jednym z wyników wyszukiwarki – sprawdźcie adres, który wyświetla się na pasku. Możliwe, że będzie on się nieznacznie różnił od prywatnego adresu. To znak, że ktoś właśnie próbuje was okraść.

mBank apeluje też o to, by na nieznanych stronach internetowych nie podawać danych karty płatniczej, ani danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL czy dane dowodu osobistego. Pod żadnym pozorem nie należy podawać też danych, które służą do łączenia z aplikacją mobilną – na przykład kodu, który przekazywany jest za pośrednictwem lektora w wiadomości głosowej.

Ostatnia kwestia, o której mBank wspomina w komunikacie, dotyczy autoryzacji płatności. Powinniśmy dokładnie czytać wiadomości autoryzujące i sprawdzać, co mamy zatwierdzać. Czasem oszuści chcą autoryzacji nowego sposobu płatności lub logowania do konta. Kodów autoryzujących nie powinniśmy też podawać na żadnej stronie internetowej.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl