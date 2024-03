Komunikat o sprzedaży. "Natychmiast zmieniłem PIN do aplikacji"

Chociaż regularnie ostrzegamy o różnego rodzaju formach fałszywych SMS-ów , atakującym wciąż udaje się znaleźć drogi, którymi docierają do kolejnych, nieświadomych zagrożenia odbiorców . Nasz czytelnik opisuje, jak dostał podobny SMS, w którym ktoś podszył się pod serwis OLX i skutecznie nakłonił go do kliknięcia załączonego linku. W ten sposób pan Paweł trafił na fałszywą stronę logowania.

"Link przekierował do strony jakby OLX, gdzie są dane kupującego z adresem wysyłki i prośbą o potwierdzenie sprzedaży" - tłumaczy nasz czytelnik. "Potem strona przekierowała do wyboru banku, na który ma zostać przekazana płatność od PayU lub OLX i po wybraniu banku, u mnie ING, od razu odpaliło aplikację mobilną i poprosiło o weryfikację PIN oraz autoryzację" - dodaje.

Jak widać, oszuści chwytają się metod, które od dłuższego czasu są po prostu skuteczne. Przypominamy, by co do zasady nie reagować na tego typu wiadomości SMS i pamiętać, że do odbioru przelewu od kupującego nie jest konieczne jakiekolwiek działanie ze strony sprzedającego. Transakcję najlepiej jest w całości przeprowadzić przez system oferowany przez dany serwis - tutaj OLX, by była jawna także dla administratorów strony, w razie jakichkolwiek problemów.