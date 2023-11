Hasło do telefonu Donalda Tuska. Zna je cała Polska

Nie bierzmy przykładu z Donalda Tuska - ustawiajmy złożone hasła do naszych smartfonów, zmieniajmy je co jakiś czas i dbajmy o to, by osoby niepowołane nie mogły go dostrzec. Lider Koalicji Obywatelskiej powinien zmienić hasło do swojego telefonu, miejmy nadzieję, że tym razem wybierze hasło, które nieco trudniej złamać.