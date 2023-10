Kontrola internetu i prywatnych wiadomości. Nowe prawo na Wyspach

W Wielkiej Brytanii w ostatni czwartek weszła w życie ustawa o bezpieczeństwie w Internecie, która wywołała wiele kontrowersji. Jej celem jest zmuszenie firm technologicznych do podjęcia większej odpowiedzialności za treści publikowane na ich platformach. Niemniej jednak, krytycy tej ustawy wyrażają swoje obawy dotyczące potencjalnych konsekwencji dla prywatności użytkowników.

Michelle Donelan, Minister ds. nauki, innowacji i technologii, wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że nowa ustawa "zapewni brytyjskiemu społeczeństwu bezpieczeństwo w sieci nie tylko teraz, ale i w nadchodzących dziesięcioleciach". Zdaniem Donelan, dzięki tej ustawie "Wielka Brytania stanie się najbezpieczniejszym na świecie miejscem do przebywania w Internecie".

Ustawa wprowadza szereg obowiązków dla platform internetowych. Zmusza je do zapobiegania publikacji nielegalnych treści w internecie oraz do ich szybkiego usuwania. Dotyczy to treści związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, skrajną przemocą seksualną, nielegalną imigracją i przemytem ludzi, promowaniem lub ułatwianiem samobójstwa, promowaniem samookaleczeń, okrucieństwem wobec zwierząt, sprzedażą nielegalnych narkotyków lub broni, terroryzmem.