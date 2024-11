Korzystasz z Netfliksa? Uważaj na ten komunikat

Cyberprzestępcy regularnie podszywają się pod znane i rozpoznawalne marki. Takie działanie nazywamy phishingiem. Jest to jedna z najpopularniejszych technik cyberprzestępców. Polega ona na spreparowaniu wiadomości e-mail, SMS czy po prostu strony internetowej w taki sposób, aby przypominała ona autentyczny serwis.

Tak przygotowana fałszywa strona musi zachęcać użytkowników do podania kluczowych danych. Często phishing wiąże się z zagrożeniem utraty środków, koniecznością uiszczenia brakujących opłat czy też z ryzykiem utraty dostępu do danej usługi. Cyberprzestępcy starają się wywierać presję czasu, by użytkownik nie mógł skupić się na weryfikacji, czy korzysta z autentycznej strony, czy też z serwisu założonego w celu realizacji oszustwa.