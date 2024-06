Korzystasz z Telegrama? Mamy złą wiadomość

"To, co sprawia, że Telegram jest inny (i znacznie gorszy!), to fakt, że Telegram to nie tylko aplikacja do przesyłania wiadomości, ale także platforma mediów społecznościowych. Jako platforma mediów społecznościowych gromadzi ogromną ilość danych użytkowników. Rzeczywiście, znajduje się na treści całej komunikacji, która nie jest wiadomościami jeden na jeden, które zostały specjalnie zaszyfrowane" - powiedział Galperin w wywiadzie dla TechCrunch. "Trzydziestu inżynierów" oznacza, że nie ma nikogo, kto mógłby walczyć z żądaniami prawnymi, nie ma infrastruktury do radzenia sobie z nadużyciami i kwestiami moderowania treści".