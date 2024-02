Korzystasz ze Spotify? Uważaj na to oszustwo

Maile, w których internetowi oszuści podszywają się pod przedstawicieli Spotify, dotyczy rzekomo nieudanej płatności. W wiadomości widzimy logo aplikacji i informację o tym, że niepowodzenie uiszczenia płatności może wiązać się z brakiem środków na koncie. Jeśli użytkownik nie zweryfikuje kwestii płatności ma rzekomo "utracić swoją składkę". Poniżej komunikatu umieszczono odnośnik do logowania się.

W następnym kroku zostaniemy poproszeni o podanie loginu i hasła do Spotify. Dalej wyświetli się nam ekran dotyczący "szczegółów płatności". Oszuści chcą w tym miejscu wyłudzić nasze imię, nazwisko, a także pełne dane karty płatniczej. Nie trzeba mieć wybitnie bujnej wyobraźni, by zrozumieć, że dostęp do tych danych daje oszustom spore możliwości przechwycenia środków z konta bankowego swoich ofiar.