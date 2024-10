Krytyczna luka w Firefoksie. Zaktualizuj przeglądarkę

Firefox został zaktualizowany o łatkę na podatność CVE-2024-9680 . Jak opisuje Mozilla, przed poprawką atakujący mogli skutecznie wykorzystać mechanizm use-after-free w przypadku modułu animacji, a w efekcie wykonać dowolny kod na komputerze ofiary. Podatność została oznaczona jako krytyczna, a łatki wydano dla kilku wydań Fireofksa. Jak zwraca uwagę The Hacker News , na tę chwilę nie ma dowodów, czy i jak luka została wcześniej wykorzystana w praktyce.

Bezpieczne i załatane wydania to Firefox 131.0.2, Firefox ESR 128.3.1 oraz Firefox ESR 115.16.1. Użytkownicy zrobią więc najlepiej upewniając się, czy ich przeglądarka jest aktualna. Propozycja instalacji nowej wersji co do zasady powinna pojawić się automatycznie. Warto pamiętać, że w niektórych sytuacjach może pojawić się konieczność pełnej reinstalacji przeglądarki.