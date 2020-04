Logitech G332 — tanie słuchawki nauszne dla ceniących komfort i jakość + [KONKURS]

Nie tak dawno na łamach bloga, opisywałem swoje wrażenia z użytkowania fenomenalnych słuchawek dla graczy z wyższej półki - Logitech G Pro X. Doceniłem je przede wszystkim za wygodę noszenia, zastosowane wysokiej jakości komponenty oraz świetną jakość odtwarzanego i nagrywanego mikrofonem dźwięku. Jak się później okazało, model ten został również pozytywnie opisany przez użytkownika wojtekadams, na którym również ten model zrobił nie lada wrażenie. Postanowiłem więc sprawdzić, jak ma się to modeli z nieco niższej półki producenta ...

I tak na warsztacie wylądowały u mnie słuchawki nauszne z mikrofonem skierowane dla niedzielnych graczy, a konkretnie Logitech G332. Jest to model, który od prawie roku istnieje na rynku, zbierając dość przychylne opinie użytkowników. Należy nadmienić, iż od dnia premiery jego cena sporo zmalała i stała się łakomym kąskiem dla osób, które poszukują tanich, ale wygodnych i sprawdzonych rozwiązań do grania i korzystania z multimediów.

Minimalizm? Idealnie!

Producent nie kwapił się, by wewnątrz opakowania znajdywało się wiele dodatkowych akcesoriów ... w końcu jest to sprzęt z niższej półki cenowej. Mimo wszystko oddał on w nasze ręce słuchawki na stałym kablu, mocno rozbudowaną instrukcję obsługi oraz rozdzielacz kablowy jack 3,5 mm, rozchodzący się na dwa wyjścia jack, przeznaczone jako odsłuch oraz do wejścia mikrofonu. Nie mogło zabraknąć dedykowanej naklejki producenta.

Słuchawki należą do lekkich, a to głównie zasługa zastosowanego materiału. Dominują tu bowiem elementy tworzywa sztucznego, plastiku wysokiej jakości, który o dziwo świetnie znosił trudy częstej i dynamicznej pracy. Częste zdejmowanie / zakładanie, rozsuwanie, a nawet rozciąganie, pokazało, że urządzenie mimo posiadania mniej wytrzymalszych komponentów niż zwykle, daje sobie radę w skrajnych warunkach.

Pałąk został od wewnątrz pokryty pianką zapamiętującą kształt i obszyty sztuczną skórą. Na bokach zainstalowano system rozsuwany, pozwalający wysunąć nauszniki o 5 cm po każdej ze stron. Praktyka pokazała, że G332 sprawdzi się również na głowie młodszego użytkownika. Pełne rozsunięcie idealnie mieści się na głowie osoby dorosłej, świetnie izolując uszy od warunków zewnętrznych.

Producent zastosował w swoim modelu nauszniki z 50 mm membraną pozwalające uzyskać całkiem niezłe wytłumienie otoczenia. Membrany zostały pokryte czerwonym obszyciem materiałowym, idealnie odgradzając ucho od nieprzyjemnego plastiku, a okolice wokół-uszne świetnie izoluje pianka, również pokryta ekologiczną skórą. W razie potrzeby można je łatwo zdemontować i wyczyścić. Nauszniki są pokryte plastikiem po zewnętrznej stronie, a przez środek przechodzi czerwony, materiałowy rant dodający urządzeniu, gamingowego wyglądu.

Na bokach nauszników znajduje się również srebrne logo producenta, nadając urządzeniu wyższej jakości. Na tylnej krawędzi lewej słuchawki, znajduje się pokrętło głośności pozwalające na odpowiednią regulację poziomów dźwięku. Na spodzie znajdziemy zainstalowany na stałe, dwumetrowy kabel zakończony wtykiem jack 3,5 mm.

Również na froncie lewego nausznika znajduje się mikrofon jednokierunkowy. Można go regulować w pionie na płaszczyźnie 120 stopni. Jego podstawa wykonana została z tworzywa sztucznego, a koniuszek mikrofonu został ogumiony. Pozwala to minimalnie go odgiąć w kierunku ust użytkownika, upraszczając przesyłanie audio.

Słuchawki zostały wykonane z lekko szorstkiego plastiku, który ma tendencje do zbierania tłustych odcisków placów. Esteci, miejcie się na baczności!

Specyfikacja techniczna

Membrana - 50 mm



Pasmo przenoszenia - od 20 Hz do 20 kHz

Impedancja - 39 omów (pasywna) / 5 kiloomów (aktywna)

Czułość - 107 dB SPL/mW

Mikrofon - kierunkowy / nerkowy

Pasmo przenoszenia mikrofonu - od 100 Hz do 20 kHz

Dł. kabla - 2 metry

Wymiary - 172 x 81,7 x 182 mm

Waga - 280 g

Przygotowanie do działania

Słuchawki producenta mają to do siebie, że do ich poprawnego działania, wcale nie potrzebujemy instalować dodatkowych sterowników czy zaopatrywać się w dedykowane oprogramowanie. By skorzystać ze słuchawek, wystarczy podłączyć je pod dedykowaną kartę dźwiękową lub użyć dołączonego do zestawu rozdzielacza audio. W przypadku samoczynnego podłączenia słuchawek pod gniazdo w komputerze otrzymamy wedle wyboru sam działający mikrofon lub odbierające dźwięk słuchawki. Po rozdzieleniu sygnału na audio i mikrofon uzyskujemy obie te wartości jednocześnie.

Producent odpowiednio zadbał, by jego sprzęt w zupełności mógł sprostać wymaganiom graczy wielu platform rozrywkowych. Sprzęt ten więc idealnie sprawdzi się nie tylko w przypadku graczy komputerowych PC i Mac, ale również w konsolach Playstation, Xbox, a także w konsolkach przenośnych Nintendo Switch. Fajnie, że kupując sprzęt do 200 zł, uzyskujemy pełen dostęp do większej gamy urządzeń rozrywkowych.

Wygoda użytkowania a jakość dźwięku

Przez ostatnie 3 tygodnie poświęcałem swój czas na testy słuchawek, podczas pracy oraz nieustannie szlifując swe umiejętności w grach bitewnych. Znalazłem trochę wolnego czasu na przeglądanie internetów i słuchanie muzyki wysokiej jakości. Po okresie testów byłem wręcz zdumiony starannością wykonania tych słuchawek oraz wygodą użytkowania. Muszę przyznać, że są one nad wyraz wygodne nawet przy kilku godzinach spędzonych na graniu w gry. Nauszniki są należycie wykończone, a piankowe wykończenie świetnie trzyma się uszu, nie nadwyrężając ich. Regulacja słuchawek pozwala je dostosować pod każdą głowę i co najważniejsze - nie sprawia to problemów, nawet gdy użytkownik - jak ja - nosi okulary!

Również dobre słowo należy powiedzieć o mikrofonie. Ten został należycie wykonany i charakteryzuje się świetną jakością rejestrowanego dźwięku. Bardzo spodobała mi się funkcja sprzętowego wyciszania mikrofonu w przypadku jego odgięcia. Pozwala to zaoszczędzić czas w przypadku gdy nie potrzebujemy z niego skorzystać. Mikrofon nadaje się do samych rozmów, choć nie ukrywam, że fajnie przyda się również jako mikrofon dla streamerów. Same słuchawki grają dobrze, można by rzec wręcz neutralnie. Brzmienie jest bardzo naturalne, ale biorąc pod uwagę profil modelu, audio gra czysto bez zbędnych basów czy przekłamań dźwiękowych. Idealnie grało mi się w nich w wieloosobowych grach pokroju Apex Legends czy Call of Duty: Warzone.

Podsumowanie

Logitech G332 nie jest przykładem super zaawansowanych słuchawek dla graczy, choć jakość ich wykonania oraz niezawodność działania, idealnie uzupełniają lukę, jaką jest wszechobecna ilość plastiku. Cena, która od dnia premiery sporo zmalała, plasuje się na poziomie ~179 zł*, co może być niezłą gratką dla osób poszukujących tanich, ale posiadających wysoką jakość audio, słuchawek z mikrofonem. Możliwy jest również wybór białej wersji kolorystycznej, choć według mnie nie wygląda ona już tak fajnie, jak ta z czerwonym rantem. A tymczasem polecam zajrzeć niżej ...

* - klikając i kupując z mojego reflinka, wspierasz moją działalność. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by ukrócić adres i zrobić zakup kontrolowany ... ale i tak nic nie tracisz :)

[KONKURS]

Również i w tym wypadku udało mi się otrzymać urządzenie na konkurs dla moich czytelników. Do wygrania są tytułowe słuchawki, Logitech G332 w czerwonej wersji kolorystycznej. W konkursie może wziąć udział każdy zalogowany użytkownik portalu dobreprogramy, odpowiadając na pytanie:

Logitech G332 są świetne w swojej półce cenowej. Czego jednak zabrakło, by słuchawki te stały się ideałem?