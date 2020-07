Sharp HT-SBW800 — Dolby Atmos w standardzie 5.1.2

Prawie trzy miesiące temu miałem możliwość przetestowania średnio-półkowego soundbara Sharp HT-SBW460. Było to urządzenie, które idealnie wpasowywało się w średnią półkę elektroniki użytkowej, gdzie jego cena wciąż balansuje na granicy 1400 zł. W połowie czerwca otrzymałem możliwość przetestowania wyższego jakościowo modelu, nieco przekraczającego 2000 zł. Myślę, że w tej kwocie mamy do czynienia z urządzeniem flagowym, więc biorąc pod uwagę poprzedni model, postanowiłem sprawdzić, czy różnice między nimi będą aż tak mocno widoczne.

Przez te 2 tygodnie testów lawirowałem ze sprzętem między mieszkaniem a rodziną, która mogła w praktyce sprawdzić, jaka jest różnica między soundbarem a wysokiej jakości kinem domowym. Przez ten okres doszedłem do kilku interesujących wniosków, które w większości wypadków dotyczyły stosunku ceny do oferowanej jakości. A ta nie jest już taka kolorowa.

Potęga możliwości

Testowane przeze mnie urządzenie jest łudząco podobne do wcześniej recenzowanego modelu. Ponownie mamy do czynienia z zestawem soundbar + subwoofer, gdzie ten drugi łączy się z "bazą" bezprzewodowo. Muszę przyznać, że bardzo podoba mi się ta funkcja, gdyż nie umniejsza możliwości umiejscowienia go w dogodnym miejscu, niekoniecznie blisko telewizora.

Belka została nieco przebudowana na potrzeby zastosowania dwóch głośników pionowych, co zresztą określa tytuł wpisu z 5.1.2. Są to dwa głośniki umiejscowione na bokach urządzenia, które mają za zadanie tak skierować dźwięki ku sufitowi, by ten odbijając się od niego, sprawiał wrażenie głębi. Smaczku dodaje fakt, że system ponownie został wsparty technologią Dolby Atmos, więc - choćby na papierze - wygląda to nad wyraz ciekawie. Urządzenie postanowiłem połączyć usługą bezprzewodową po Bluetooth, gdyż zdecydowałem że opcja ta będzie po prostu wygodniejsza, niż zabawa z kablami. Zresztą Sharp HT-SBW800 posiada sporą ilość wejść, by sprostać wymaganiom swoich użytkowników.

Opcje przygotowawcze są identyczne co w poprzedniku, więc wystarczy urządzenia podłączyć do zasilania, by po uruchomieniu, te samodzielnie się sparowały. Można by rzec, iż zastosowano w nim system "idiotoodporny" który nie tylko ułatwia poprawną konfigurację, co zmniejsza ilość interakcji do zbędnego minimum.

Specyfikacja techniczna

System audio - Dolby Atmos / 5.1.2

Łączność - Bluetooth

Złącza - HDMI (ARC, CEC), wejście optyczne, mini-jack 3,5 mm, USB, HDMI input

Zasilanie - 220-240V / 50Hz

Zużycie energii - <0.50W (w trybie czuwania)

Wymiary - 120 x 10,5 x 70 cm (soundbar) / 24 x 24 x 41,5 cm ( subwoofer )

) Waga - 4 kg (soundbar) / 5,75 kg (subwoofer)

Jakość oferowanego dźwięku

Z czym więc się je ten osławiony Dolby Atmos? To przykład nowego podejścia do kierunkowego dźwięku przestrzennego. Technologia ta ma na celu zminimalizowanie ilości przekaźników dźwiękowych. Wyzbywając się więc kilku kanałów, otrzymujemy jeden który będzie tak rozchodził się po pokoju, sprawiając wrażenie otaczającego nas dźwięku. Płaski poziom dźwięku jest tutaj dodatkowo podbijany właśnie za sprawą odbić sufitowych, które nadają głębi scenie.

Posiadając więc soundbar umiejscowiony pod TV, a w jego okolicach znajduje się subwoofer, otrzymamy fajne wrażenie dźwięku przestrzennego. Te dobiegają do nas nie tylko w płaskiej poziomej linii, ale także z góry. Świetne wrażenie sprawia to podczas seansów kinowych i odtwarzania wysokiej jakości materiałów filmowych. O dziwo funkcja ta miała niemałe problemy z odtwarzaniem audycji radiowych oraz usług streamingowych, oferowanych przez Cyfrowy Polsat, jak i naziemną telewizję. Widać więc różnicę między ogólnopolskim medium a specjalnie do tego przygotowywanym, materiałem wysokiej jakości.

Przy podłączeniu konsoli przenośnych lub stacjonarnych, ew. komputera, sprawa Dolby Atmos nabiera całkiem nowego znaczenia. Widać na dłoni, jaka jest różnica między audio oferowanym z sygnału TV a skompilowanymi nagraniami. Odtwarzając materiały z Blu-ray'a czy puszczając wysokiej jakości film, głośniki potrafią zafundować nam wspaniały dźwięk przestrzenny i epickie wręcz wrażenia. Podobnie jest z audio konsoli czy PC, który potrafi nieźle spotęgować akcję na ekranie, ew. mocno podkręcając przeżycia głównego bohatera w grze.

Problematyczny subwoofer

Zestaw Sharp HT-SBW800 ma aż nadto mocy (570W) by zalać mieszkanie świetnym basem i wspaniałymi doznaniami audio. Problematyczne jest jednak to, jak dogaduje się w tym wypadku soundbar z subwooferem. Ominę już kwestię szybkiej i bezprzewodowej łączności między urządzeniami, ale podczas testów zauważyłem dość problematyczne zjawiska. Otóż podczas odsłuchu, doświadczymy kilka nieprzewidzianych sytuacji.

Jedną z nich jest nikłej jakości audio, które słyszalne jest dopiero po przekroczeniu ok 30% wartości głośności domyślnej. Podczas odtwarzania materiałów na niższych wartościach, dźwięk wydobywający się z urządzenia jest wręcz niesłyszalny a co za tym idzie, w ogóle nieprzydatny. Istnieje też druga strona problemu, z którą podczas testów za nic nie mogłem sobie poradzić. Chodzi głównie o problem poprawnej łączności między sprzętami, która w najmniej oczekiwanym momencie, zdaje się zrywać i ponawiać połączenie. Zdarza się to w losowych momentach, więc trudno przeprowadzić konkretne testy gdzie leży problem błędu.

2300 vs 1400 ... trudny wybór

Starałem się zbytnio nie wgłębiać w toporne szczegóły budowy i wykonania nowszego modelu, gdyż nie tak dawno miałem możliwość przetestowania podobnego zestawu. Postanowiłem się skupić na tych bardziej znaczących szczegółach, przy okazji odsłaniając karty z kilkoma dobrze widocznymi problemami. Osobiście nie potrzebuję do wrażeń audio-wizualnych, sprzętu tego kalibru, ale fajnie było się przekonać jak takie urządzenie się sprawuje w szczególności łącząc wrażenia z poprzednich testów.

Muszę przyznać, że jak na urządzenie, które wciąż plasuje się w kwocie na poziomie ~2300 zł*, to mamy do czynienia ze świetnej jakości sprzętem audio. Dolby Atmos robi to dobrze, zasypując nas wysokiej jakości dźwiękiem przestrzennym oraz wnosi doświadczenie na wysoki poziom. Oglądając filmy z serwisów streamingowych czy odtwarzając wysokiej jakości materiały z internetu, wielokrotnie miałem wrażenie, że akcja z filmu, rozgrywa się właśnie w pokoju. Miłe jest, że Sharp wprowadza Dolby Atmos na salony, oferując wysoką jakość w miarę akceptowalnej cenie. Napisałem "w miarę" gdyż biorąc pod uwagę te drobne problemy maści technicznej, wolałbym zainwestować w tańszy / poprzedni model i cieszyć się z jego bezawaryjności. Myślę, że gdyby nie ta awaryjność na poziomie soundbar / subwoofer, Sharp HT-SBW800 byłby naprawdę godnym polecenia sprzętem!

* - klikając i kupując z mojego reflinka, wspierasz moją działalność. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by ukrócić adres i zrobić zakup kontrolowany ... bo i tak nic nie tracisz :)