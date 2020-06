OUKITEL WP7 z lampą UVC do sterylizacji już dziś do kupienia za 299,99$

Producenci telefonów prześcigają się w pomysłach aby zainteresować potencjalnych klientów i zaoferować coś co przyciągnie ich uwagę. Czasami jest to aparat z ogromną matrycą, innym razem super szybki standard ładowania. W przypadku wytrzymałych telefonów ciężej jest coś takiego zaimplementować, ale zdarzają się wyjątki.

Tym razem wyjątkiem jest OUKITEL WP7, który poza certyfikatami IP68, IP69K i MIL-STD-810G wyposażono w lampę UVC do sterylizacji która w ciągu 10 sekund zabije 99,99% bakterii i wirusów. Pierwotna cena telefonu wynosząca 449,99 $ była mocno przesadzona, jednak od 12 czerwca do 15 czerwca telefon będzie do kupienia za 299,99$.

Poza lampą, WP7 wyposażony jest w kamerę którą doświatlają diody LED na podczerwień, dzięki czemu Oukitel WP7 pozwoli na robinie dużo lepszych zdjęć w nocy. Umieszczone z tyłu diody będą mogły emitować światło w pięciu trybach: silne światło, światło średnie, słabe światło, latarka i SOS.

Sercem WP7 jest procesor MediaTek Helio P90, który wspomaga 8 GB pamięci RAM LPDDR4X, pamięci wewnętrznej przeznaczonej na dane użytkownika jest 128 GB, i co ciekawe pamięć ta wykonana jest w szybkim standardzie UFS 2.1. telefon posiada potrójny aparat z obiektywem głównym 48MP od Sony, oraz ogromną baterię o pojemności 8000 mAh. Jak na telefon z wyższej półki nie mogło zabraknąć modułu NFC do płatności mobilnych. certyfikat NFC. Pod względem specyfikacji WP7 jest jednym z najmocniejszych i najszybszych wytrzymałych telefonów na rynku. Telefon do kupienia jest w oficjalnym sklepie producenta na Aliexpress, natomiast po więcej szczegółów na temat telefonu i jego pełną specyfikację odsyłam na stronę producenta.