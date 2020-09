Rogbid Panda — pierwszy na świecie bezramkowy smartwatch

Rogbid to istniejący od 2016 roku producent smartwatchów, który posiada na swoim koncie już kilkanaście różnych modeli. Są wśród nich zaawansowane zegarki jak kosztujący ponad 700 zł Rogbird Brave, oraz bardziej budżetowe modele jak Rogbird Lite za około 100 zł. W tym miesiącu swoją premierę będzie mieć kolejny model Rogbird Panda.

Rogbird Panda będzie pierwszym na świecie bezramkowym smartwatchem z pełnoekranowy wyświetlaczem, oraz systemem opartym na Android Wear. W sieci nie ma jeszcze zdjęć gotowego urządzenia, a udostępnione zostały tylko rendery po których widać, że PANDA będzie się odznaczać klasyczną sylwetką. Jeśli nic się nie zmieni, to zegarek będzie posiadał tylko jeden przycisk funkcyjny.

Nie wiemy jeszcze jak dokładnie wyglądać będzie zegarek, ale ujawniono część jego specyfikacji. Smartwatch wyposażony będzie to 3 GB RAM i 32 GB ROM, podwójny aparat, slot na kartę nano-SIM z obsługą sieci 4G LTE, oraz moduł NFC do płatności mobilnych. Nie wiadomo jeszcze tylko jakiego chipu użyje Rogbid, czy będzie to jakiś układ Qualcomma, czy może jakiś tańszy procesor MediaTeka?

Wiadomo natomiast, że smartfon spełnia otrzymał certyfikat nie tylko IP68, ale i IP69K. Certyfikat IP69K oznacza dodatkową ochronę przed wysokim ciśnieniem i temperaturą itp. Z wbudowanych w zegarek czujników ciekawie prezentuje się w barometr i czujnik wilgotności.

Rogbid PANDA ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu, urządzenie ciekawie się prezentuje, ale wciąż nie znamy jego ceny, chociaż na samym początku (jak to zwykle bywa) zegarek na pewno będzie oferowany w promocyjnej cenie.