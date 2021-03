mBank zaktualizował aplikację mobilną. Są ułatwienia dla użytkowników Blika

Udostępnij:

Klienci mBanku mogą już korzystać z nowych opcji w mobilnej aplikacji. W programie pojawiło się sporo zmian, w tym udogodnienia dla korzystających z Blika. Od teraz, zamiast ogólnych informacji, w historii transakcji będzie można zobaczyć dane konkretnego sklepu, w którym zapłacono w ten sposób za zakupy.

Wszystkich zmian jest jednak więcej. Nowa aplikacja mBanku to także możliwość wyświetlania kompletnych danych karty (a więc numeru, daty ważności, i kodu CVV/CVC/CVV2), co pozwoli użyć jej jeszcze przed aktywacją. Inna nowość to rozbudowanie opcji zarządzania istniejącymi kartami; dzięki temu klient może zmienić limity czy zamówić dokumenty niezbędne do uzyskania karty kredytowej.

Po aktualizacji aplikacji, klienci mBanku zyskają również możliwość dodawania plików z telefonów do wniosków, wyświetlania podsumowania rachunku oraz wprowadzania zmian w produktach inwestycyjnych – choć ich dostępność jest oczywiście zależna od tego, z jakiej oferty korzysta dany klient. Ponadto w aplikacji mBanku na iOS-a pojawiła się możliwość włączenia anglojęzycznego interfejsu, co dotychczas było dostępne tylko dla użytkowników wydania na Androida.

Z informacji na stronie mBanku wynika, że nowe wersje aplikacji już teraz są dostępne w Sklepie Play i App Store. Użytkownicy czekający na automatyczną aktualizację powinni się jednak uzbroić w chwilę cierpliwości, zwykle taki proces może zająć do kilku dni od udostępnienia nowej wersji aplikacji w sklepie.

