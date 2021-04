mObywatel i bilet w telefonie: Małopolska Karta Aglomeracyjna dostępna w aplikacji

Udostępnij:

Do aplikacji mObywatel trafiła kolejna nowość, która tym razem kierowana jest do Polaków zamieszkujących Małopolskę. Dzięki najnowszej integracji, w aplikacji dostępna jest Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA), co sprawia, że zakupione bilety okresowe są także dostępne w mObywatelu – informuje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.

Innymi słowy, osoby posiadające kartę MKA lub aplikację iMKA, mogą teraz zobaczyć swoje bilety także w mObywatelu. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, to efekt porozumienia podpisanego jeszcze w ubiegłym roku przez Marszałka i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz ministra cyfryzacji.

"To kolejny przykład dobrej współpracy Rządu RP z samorządami. Dzięki rozwiązaniom cyfrowym wypracowanym na poziomie centralnym ułatwiamy możliwość korzystania z usług publicznych w lokalnych społecznościach" – tłumaczy minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera. "Coraz większa liczba osób korzystająca z aplikacji mObywatel potwierdza, że jest to skuteczne rozwiązanie będące ważnym elementem cyfryzacji państwa" – dodaje.

Aby skorzystać z integracji Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej z mObywatelem, należy najpierw zadbać o konto MKA. Od tego momentu (po aktywowaniu mObywatela za pomocą Profilu Zaufanego), do aplikacji będzie można dodać Małopolską Kartę Aglomeracyjną jako "nowy dokument", a później widzieć wszystkie swoje bilety również w tej aplikacji.

Aplikację mObywatel na urządzenia z systemem Android i iOS możecie znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.