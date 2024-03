Mail od PayPal? Zwróć na to uwagę

Użytkownicy PayPala powinni szczególnie uważać na wiadomości e-mail, które otrzymują, rzekomo, od tego operatora płatności. CERT Polska ostrzega przed kampanią, w której odbiorcy maili mogą przeczytać o "problemie z weryfikacją konta PayPal". W praktyce proces weryfikacji ma polegać na uzupełnieniu danych osobowych i danych karty debetowej, co z kolei może nieść za sobą poważne konsekwencje.

We wpisie CERT Polska zaprezentowano przykładowy mail, który pochodzi z rzeczonej kampanii phishingowej. Nie jest to najlepiej przygotowane oszustwo w dziejach – tekst wiadomości nie jest napisany poprawną polszczyzną, co może wzbudzać podejrzenia.