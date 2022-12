"Mam twoje zdjęcia". Groźne oszustwo powraca

Wiadomość od młodej i atrakcyjnej kobiety to w przypadku tego oszustwa początek poważnych kłopotów (o ile damy się nabrać). Jak wyjaśniają eksperci z CyberRescue, na początku kobieta prowadzi z potencjalną ofiarą normalną rozmowę i pyta ją o to, jak żyje, czym się zajmuje i czy mieszka sama. Kolejnym krokiem jest propozycja połączenia na kamerce internetowej, aby lepiej się poznać.

CyberRescue informuje, że "na delikwenta czeka niespodzianka: osoba po drugiej stronie, najwyraźniej ma jasno sprecyzowany charakter tej relacji i nakłania go do aktywnego uczestnictwa w dzieleniu się prywatnością". Osoby, które się na to zdecydują, czekają problemy. Po zakończeniu połączenia dostają informacje, że oszustka nie jest tym, za kogo się dotychczas podawała. Wyjaśnia, że jej zachowanie miało na celu zdobycie materiałów do szantażu. Na potwierdzenie swoich słów wysyła screenshota z widoczną twarzą poszkodowanego.