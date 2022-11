SIM swap przybiera na sile. Rolnik stracił w ten sposób 370 tys. złotych

Oszustwa dokonywana metodą SIM swap coraz częściej występują w Polsce. Polegają one na uzyskaniu przez przestępców duplikatu karty SIM ofiary. W ten sposób oszust zyskuje dostęp do powiadomień wysyłanych do poszkodowanego użytkownika, w tym kodów weryfikacyjnych służących do potwierdzenia transakcji finansowych, rejestracji nowego konta lub potwierdzenia tożsamości.