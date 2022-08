Oszustwo "na Orlen". Obiecują łatwe pieniądze. Zaczyna się od niewinnej ankiety

"Poprzez ankietę będziesz miał szansę na zdobycie 2000 zł" – taki wstęp bez wątpienia brzmi intrygująco, zwłaszcza dla nieco mnie ostrożnych użytkowników. Widzi go osoba, która kliknęła w link, przesłany na Messengerze albo WhatsAppie przez kogoś znajomego.

Ponieważ wiadomość z linkiem dostajemy od kogoś, kogo znamy, nasza czujność może zostać uśpiona. Cyberprzestępcy przekierowują w ten sposób na stronę, która swoim wyglądem do złudzenia przypomina internetowy serwis marki Orlen , z nielegalnie użytym logo koncernu.

Ankieta składająca się z kilku banalnych pytań kończy się prośbą o rozesłanie informacji o niej do 20 znajomych osób za pomocą Messengera albo WhatsAppa – to w ten sposób, bez potrzeby przejmowania czy infekowania kont, cyberprzestępcy polują na kolejne ofiary.

Po tym etapie następuje przekierowania do kolejnej ankiety, a dopiero po niej właściwa część ataku, w postaci formularza rejestracyjnego wniosku o wypłatę gotówki. Czyli – w praktyce – miejsca wyłudzenia danych osobowych.

Te są następnie przekazywane różnym serwisom i programom partnerskim, gdzie służą do rozsyłania spamu i są wykorzystywane w różnych programach partnerskich (na co wyrażamy zgodę zaznaczając odpowiednie rubryki w formularzu). I jeśli na tym się skończy, będziemy mogli mówić o szczęściu, bo tylko od przestępców zależy, do czego tak naprawdę będą wykorzystywali wyłudzone w ten sposób dane.