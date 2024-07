Masowe cyberataki na Polskę. Kosiniak-Kamysz podaje liczby

Trwająca na terenie Ukrainy wojna ma różne oblicza. Jednym z nich jest wojna toczona w cyberprzestrzeni. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z dziennikarzami WP Tech i Money.pl odniósł się do kwestii cyberbezpieczeństwa Polski w kontekście obecnej sytuacji w Europie.

Zapytany o przypadki dywersji w Polsce potwierdził, że zatrzymano ponad dziesięć osób. Zaznaczył przy tym, że to jedno z oblicz wojny hybrydowej – oprócz tego mamy do czynienia z atakiem na granicę, sabotażami na terenie kraju oraz wojną informacyjną. Ta ostatnia toczy się w internecie.

- W ubiegłym roku było 80 tysięcy cyberataków. W tym roku szacujemy, że może ich być nawet 160 tysięcy. Pokazuje to, jak ta wojna się zintensyfikowała i że rok 2024 jest najtrudniejszy, gdy chodzi o odparcie tych ataków i obronę naszego kraju – mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że docenia pracę gen. Karola Molendy i podległego mu Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w kontekście obrony przed atakami na infrastrukturę cyfrową naszego kraju. MON współpracuje też z ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim i ABW. Mimo to minister obrony narodowej potwierdził, że jest jeszcze wiele do zrobienia w obszarze zabezpieczenia infrastruktury krytycznej.

W odpowiedzi na pytanie, czy próbowano atakować Ministerstwo Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że tak i to niejednokrotnie. Dochodzi do ataków na różne ministerstwa, ale nie jest to jedyny problem.