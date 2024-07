Masz konto w Santanderze? Zwróć uwagę na e‑mail

Santander Bank Polska to kolejna instytucja, która została wykorzystana przez oszustów realizujących kampanie phishingowe. Jak wynika ze zgłoszenia naszej czytelniczki, do skrzynki e-mail może trafić wiadomość, która udaje autentyczny komunikat z Santandera. Kliknięcie linku to początek problemów.

Santander Bank Polska nie wysyła do swoich klientów wiadomości, w których wzywa do kontaktu w celu aktualizacji danych osobowych - zwłaszcza, że w tym przypadku została wysłana z co najmniej dziwnego adresu e-mail w poczcie Gmail. Nasza czytelniczka dostała taką wiadomość i jak widać na załączonym zrzucie ekranu, wydaje się przygotowana z dużą dbałością o szczegóły. Nadawcy liczą na to, że podszywając się pod Santander Bank Polska zachęcą odbiorcę do kliknięcia przycisku.

"Próbowaliśmy się z Tobą skontaktować, ale numer telefonu wydaje się być nieaktywny. Prosimy o jak najszybszą aktualizację danych kontaktowych, aby uniknąć zawieszenia operacji" - brzmi treść wiadomości, która może trafić do skrzynki odbiorczej. Historia jest oczywiście zmyślona, nadawca nie wysila się więc, by precyzować, jakiej "operacji" miałaby dotyczyć blokada. Oszuści liczą na machinalne działanie potencjalnych ofiar i kliknięcie przycisku, który przenosi do fałszywego formularza logowania do banku.

Fałszywy e-mail "od Santandera" © dobreprogramy

W ten sposób nadawcy wyłudzają dane, w tym login i hasło do bankowości elektronicznej. Wpisując swoje dane bez namysłu do (fałszywego) formularza, ofiara przekazuje je na ręce atakujących, którzy w tle logują się w tym czasie na prawdziwe konto w banku. Wyprowadzenie środków z konta od pewnego momentu staje się formalnością.

Jak w każdym takim przypadku przypominamy, by na wszelkie wiadomości tego rodzaju nie reagować pochopnie, spokojnie analizować ich treść i w razie jakichkolwiek wątpliwości samodzielnie kontaktować się z bankiem. Co do zasady nie należy klikać linków i przycisków oraz pobierać załączników z żadnej wiadomości e-mail, której się nie spodziewamy - te ostatnie mogą być zainfekowane i prowadzić do wykradania danych z komputera.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl