Masz tam konto? BIK apeluje, co należy zrobić

Gigant z branży ustalił dzięki współpracy z zewnętrznymi analitykami, że źródłem problemu miała być nieautoryzowana aktywność w bazie danych dostarczanej przez Snowflake, czyli zewnętrznego dostawcę usług chmurowych. Usługodawca nie zaprzeczył, że mogło dojść do wycieku, jednak wskazuje, że nie była to wina samej chmury, tylko konfiguracji konta po stronie ofiary , czyli Ticketmastera. Wynikało to z braku obecności włączonego dwuskładnikowego uwierzytelniania – podaje portal Niebezpiecznik.

Ticketmaster to generalnie popularna platforma służąca do kupowania biletów na różnego rodzaju wydarzenia (muzyczne, sportowe etc.), która działa globalnie, w tym również w Polsce. W związku z tym Biuro Informacji Kredytowej wystosowało ostrzeżenie mailowe, w którym jednocześnie odpowiada na pytanie potencjalnie dotkniętych wyciekiem klientów – co zrobić, jeśli korzystałeś z Ticketmastera?

To jednak nie powód, aby tracić czujność w przypadku prób kontaktu telefonicznego lub mailowego. Z uwagi na to, że do sieci trafiły dane telefoniczne, mailowe i adresowe, oszuści mogą wykorzystywać je do przeprowadzenia w przyszłości ataków spoofingowych lub phishingowych – ostrzega BIK. To z kolei otwiera drogę przestępcom do prób podszywania się pod instytucje, banki lub urzędy oraz przekonania potencjalnej ofiary do wykonania przelewu lub podania danych do logowania.