Masz Windowsa 10? Dostaniesz nowego Outlooka

Nowy Outlook pojawi się w Windows 10 jako element opcjonalnej aktualizacji systemu pod koniec stycznia . Oznacza to, że z początku użytkownicy będą mogli uniknąć instalacji, ale docelowo i tak nowy Outlook zostanie wdrożony do Windows 10 przy okazji kolejnych aktualizacji bezpieczeństwa.

Nowa wersja Outlooka nie zastąpi starej - będzie nową instancją działającą niezależnie i z własnymi ustawieniami. Dzięki temu użytkownicy nie powinni mieć żadnych kłopotów z obsługą poczty w dotychczasowy sposób i nie zostaną zmuszeni do korzystania z nowej wersji oprogramowania. Nowego Outlooka można też pobrać samodzielnie wcześniej , jest dostępny w Microsoft Store, o ile Windows 10 zaktualizowany jest do wydania 17763.0 lub nowszego.

Co więcej, kiedy nowy Outlook zostanie automatycznie dodany do Windows 10 wraz z aktualizacją, użytkownicy będą mogli go później odinstalować, jeśli okaże się nieprzydatny. W praktyce jednak warto dać programowi szansę - powinien bowiem skutecznie zastąpić wbudowane dotychczas w system aplikacje Poczta i Kalendarz, a przez to umożliwić wygodniejsze przemieszczanie się pomiędzy widokiem korespondencji oraz zaplanowanych wydarzeń.