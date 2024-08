Mężczyzna stracił 200 tys. zł. Myślał, że kupuje paliwo i złoto

Z 64-latkiem skontaktował się mężczyzna, zachęcając go do inwestowania na platformie inwestycyjnej. Rozmówca twierdził, że wie, jak obracać pieniędzmi, by zarobić.

Nie podejrzewając niczego złego, 64-latek zaczął stosować się do instrukcji. Pobrał wskazaną aplikację, zarejestrował się i zaczął przelewać pieniądze. Oszuści zapewniali go, że inwestycje się opłacają pod warunkiem regularnego zasilania konta. "W przeciwnym razie wszystko przepadnie" – twierdzili oszuści.

Policja zajęła się sprawą i apeluje do wszystkich o ostrożność w przypadku transakcji finansowych. Trzeba pamiętać, by pod żadnym pozorem nie instalować aplikacji z nieznanych źródeł. Nie można też zgadzać się na instalację oprogramowania do zdalnej obsługi pulpitu. Pamiętajmy też, by przed powierzeniem komuś naszych oszczędności, zweryfikować, z kim faktycznie mamy do czynienia.