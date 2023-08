Mężczyzna wpłacił 18 tys. zł przez wpłatomat. Potem złożył reklamację

Mieszkaniec z Ełku wpłacił 18 tysięcy złotych przez wpłatomat, ale okazuje się, że w wyniku błędu pieniądze mogły trafić na cudze konto. Mężczyzna złożył reklamację i czeka na jej rozpatrzenie, a eksperci podkreślają, że co do zasady takie pomyłki nie mogą mieć miejsca i jest to sytuacja wyjątkowa.