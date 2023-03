Wystarczy jeden telefon. Potem zapłacisz więcej

To forma oszustwa, która znana jest jako "wangiri" lub "one call". Połączenia realizowane są przez atakujących, którzy rejestrują płatne numery za granicą. Celowo dzwonią do losowych osób na tyle krótko, by odebranie telefonu nie było możliwe. Liczą na połączenie zwrotne - jeśli ktoś odruchowo oddzwoni, do jego rachunku telefonicznego może zostać doliczona dodatkowa opłata, na podobnej zasadzie jak w przypadku SMS-ów Premium, do aktywacji których mogą się przyczynić trojany.