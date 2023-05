68-latek stracił 250 tys. zł. Chciał zarobić na kryptowalutach

68-letni mieszkaniec województwa lubuskiego zgłosił na policję sprawę, w której został oszukany przez rzekomych doradców inwestycyjnych. Zaproponowali oni, że pomogą mu szybko pomnożyć zgromadzone przez niego oszczędności inwestując je w kryptowaluty.

Nie podejrzewając podstępu 68-latek zgodził się na propozycję i podał przestępcom wszystkie swoje dane z dowodu osobistego oraz dane karty płatniczej. Sądził, że to niezbędne do realizacji procesów inwestycyjnych. Potem fałszywy doradca kazał mężczyźnie zainstalować aplikację do zdalnej obsługi komputera, po czym oszuści natychmiast przejęli kontrolę nad jego komputerem.

Kiedy 68-latek zorientował się, że nie ma kontroli nad swoim laptopem, przestępca przekonał go, że to "standardowa" procedura i wszystko jest właśnie sprawdzane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To niestety uśpiło czujność 68-latka, który bez zastanowienia wykonywał polecenia fałszywego konsultanta i pozwolił przestępcom działać bez przeszkód. Aby go przekonać i wzbudzić zaufanie, cyberprzestępcy pokazali mu stan jego konta, z którego wnikało, że na skutek inwestycji ma na koncie 260 tys. zł, a miał do tej pory tylko 100 tys. zł. Okazało się jednak, że to wcale nie pozytywna informacja.

O tym, że został oszukany mężczyzna zorientował się po kilku godzinach. Gdy sprawdził stan konta zobaczył, że nie ma jego oszczędności w wysokości ponad 100 tys. zł, a także, że ktoś w jego imieniu zaciągnął w banku dwa kredyty na łączną kwotę 136 tys. zł. To właśnie kwoty kredytów zwiększyły stan konta 68-latka.