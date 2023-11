Mężczyzna wysłał zdjęcie. Potem miał zapłacić 17,5 tys. złotych

Taki rodzaj oszustwa to nic innego jak jedna z form sextortion . Policja apeluje, by pamiętać, że nigdy nie można mieć pewności, jak osoba po drugiej stronie internetowego czatu wykorzysta przesyłane jej zdjęcia czy filmy. W przypadku mężczyzny z Ostrołęki, kobieta zażądała ponad 17 tys. złotych. Mężczyzna zrealizował 5 przelewów po przeszło 2 tysiące, nim zgłosił się na Policję.

Funkcjonariusze przypominają, że co do zasady należy stosować regułę ograniczonego zaufania. Korzystając z internetowego czatu - zwłaszcza ze świeżo poznaną osobą - w praktyce nie można mieć pewności, kto w rzeczywistości odpowiada na wiadomości. Oszuści regularnie przejmują konta w mediach społecznościowych innych osób, a później kontaktują się z ich znajomymi na przykład pod pretekstem zmiany numeru telefonu komórkowego, co również prowadzi do próby wyłudzenia pieniędzy.