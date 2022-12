Masz konto w tym banku? Uważaj, gdy dostaniesz SMS

Serwis Sekurak zwrócił uwagę na nowe oszustwo wycelowane w klientów ING Banku Śląskiego . Do Polaków trafiają SMS-y , w których ktoś podszywa się pod bank i sugeruje, że karta płatnicza klienta została zablokowana ze względu na "podejrzaną aktywność". Odblokowanie ma być możliwe po kliknięciu łącza. W tym przypadku wiadomość została wysłana z numeru 503561229 , ale z pewnością jest to tylko jeden z wielu wykorzystywanych przez atakujących.

Jeśli odbiorca SMS-a nie zorientuje się, że to przekręt, prawdopodobnie podejmie próbę logowania do banku. Niestety, przekaże wówczas login i hasło atakującym. Wtedy to oni - w tle - zalogują się na autentyczne konto i podejmą próbę kradzieży pieniędzy. Jeśli do tego momentu ofiara nie zauważy, że coś jest nie tak, można zakładać, że przekaże w formularzu nawet kody uwierzytelniające z otrzymywanych SMS-ów.