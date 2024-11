Miał jej dać 5 tys. dolarów. Przelała mu 2 mln zł

Jak podaje policja z Radomia , 21-latka otrzymała wiadomość od rzekomego amerykańskiego biznesmena, któremu bardzo spodobały się jej zdjęcia na jednym z serwisów społecznościowych. Zaoferował on jej pomoc finansową. Choć początkowo kobieta uznała to za żart, z czasem uwierzyła w jego propozycję.

Choć historia brzmi niewiarygodnie, to jest ona prawdziwa. Ostrzegamy was – nie wierzcie w to, że obcy człowiek z internetu zechce wesprzeć was finansowo, a przede wszystkim nigdy nie przelewajcie nikomu żadnych pieniędzy w celu pokrycia kosztów transakcji. To zwykłe, bezczelne oszustwo, wykorzystujące ludzką naiwność i pragnienie odniesienia sukcesu.