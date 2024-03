Microsoft Edge przetłumaczy filmy - zaproponuje dźwięk i napisy

Na nadchodzącą funkcję w przeglądarce Microsoft Edge zwrócił uwagę serwis LifeHacker , odwołując się do wpisu użytkownika Leopeva64 w serwisie X. Nowa funkcja rozwijana jest w wydaniach Canary w praktyce od października ubiegłego roku . Wówczas w przeglądarce dostępny był tylko nic nieznaczący (i niewywołujący żadnej funkcji) przycisk tłumaczenia. Teraz wiadomo, że chodzi o generowanie audio i napisów do filmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w ramach Copilota.

Na razie nowa opcja w Edge'u nie działa, ale interfejs wydaje się być w pełni przygotowany do uruchomienia "logiki pod spodem". Wszystko wskazuje na to, że sztuczna inteligencja zadba o tłumaczenie filmu "w kilka sekund". Użytkownik będzie mógł wskazać język źródłowy i docelowy oraz wybrać, czy interesują go napisy, dźwięk z syntezatora, a może obydwie te opcje równocześnie.