Microsoft Edge "kradnie" dane z Chrome'a. Sprawdź ustawienia

Okazuje się, że w Edge'u obecna jest zakopana opcja pozwalająca przeglądarce każdorazowo importować dane z domyślnej przeglądarki, by użytkownik był na bieżąco ze świeżymi danymi przeglądania. Pod przykrywką wygody Microsoft stara się więc złapać część użytkowników na przypadkowym włączeniu Edge'a i skusić do pozostania przy przeglądarce Microsoftu. Oczywiście wszystko po to, by było wygodniej.