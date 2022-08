Microsoft Edge zyskał nowych użytkowników

Microsoft Edge jest wykorzystywany przez 10,84 proc. internautów - wynika ze statystyk statcounter , na które zwrócił uwagę serwis Windows Central . Rynek zdominowany jest przez użytkowników Chrome'a (na desktopach korzysta z niego przeszło 66 proc. internautów) , ale przewaga jest tak duża, że to właśnie Edge jest na drugiej pozycji.

Taka sytuacja utrzymuje się już od kilkunastu tygodni, a Edge systematycznie zyskuje nowych użytkowników. Najświeższe statystyki obejmujące sytuację w czerwcu pokazują, że Edge w ostatnim czasie zyskał więcej użytkowników, niż zwykle . Co prawda mówimy o podbiciu wyniku o ok. 0,5 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca, ale wcześniej różnice były mniejsze.

Internet Explorer dostał nagrobek. "Był dobry do pobierania innych przeglądarek"

Wszystko wskazuje na to, że może to wynikać z zakończenia wsparcia Internet Explorera, co miało miejsce właśnie w czerwcu. W efekcie zmianę w statystykach będziemy mogli zaobserwować prawdopodobnie także za miesiąc, gdy zostaną zaktualizowane o dane z lipca. Dominacja Chrome'a od dawien dawna nie dziwi, ale w jej efekcie sytuacja pozostałych przeglądarek jest po prostu kiepska. Z Firefoksa korzysta tylko 8 proc. internautów, z Opery - nieco ponad 3 proc.