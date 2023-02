Microsoft Edge: co ze wsparciem dla Windows Server?

Porzucenie obsługi dla oprogramowania objętego oficjalnym wsparciem technicznym Microsoftu to bardzo rzadkie zjawisko. Zazwyczaj ma ono miejsce w okolicznościach, które częściowo tłumaczą zachowanie firmy. Windows 7 przestał działać na Pentium III , bo Microsoft przestał budować aktualizacje w sposób kompilujący je bez obowiązkowej obsługi SSE2.

Aplikacje Metro porzucono niemal natychmiast po premierze Windows 10, tłumacząc, że nie są one częścią systemu, a ich "aktualizacją" jest właśnie Dziesiątka (wydawano jednak poprawki zabezpieczeń dla Poczty). Obsługę platformy Clover Trail zawieszono ze względu na sterowniki.

Przed wyjaśnieniem sytuacji z Edge w systemach Windows Server, warto przypomnieć pewną rzecz na ich temat. Choć wsparcie techniczne dla Windows 8 dobiegło końca w 2016 roku, a dla Windows 8.1 - w styczniu 2023, nie oznacza to, że prace nad nimi wstrzymano. Windows 8 (kompilacja 9200) stanowi bazę dla Windows Server 2012, a Windows 8.1 (9600) - dla Windows Server 2012 R2.

Aktualizacja oryginalnego Servera 2012 do wydania R2 nie była bezpłatna - nie wystarczyło nawet przegenerowanie klucza, jak w przypadku Windows 8 Enterprise. System musiał więc otrzymywać dalsze aktualizacje, mimo pogrzebania wersji pulpitowej. W rezultacie, "Windows 8" (w pewnym kształcie) dalej otrzymuje aktualizacje. Podobnie 8.1.

Wsparcie dla Windows Server 2012 (oraz R2) kończy się bowiem dopiero 10 października 2023. Microsoft musi się więc jeszcze trochę pomęczyć z bazą kodową Ósemki - zresztą, wersje Server otrzymają również wsparcie ESU, co oznacza że poprawki dla nich będą tworzone, odpłatnie, aż do października 2026. Poprawki te dotyczą jednak rdzennego systemu. Edge nigdy nie był jego częścią. To opcjonalny, oddzielny instalator.