Ministerstwo Cyfryzacji: "Jedna ładowarka już od grudnia 2024 r."

Nowe przepisy wchodzą w życie 28 grudnia 2024 roku i dotyczą większości nowych urządzeń elektronicznych, które będą wprowadzane na rynek. Realnie zatem, dopiero od 2025 roku zobaczymy na sklepowych półkach sprzęty, które można ładować wyłącznie przez złącze USB-C. Producenci są też zmuszeni do oferowania wersji swoich produktów bez ładowarek w zestawie - aby kupujący nie musiał siłą rzeczy kupować kolejnej ładowarki USB, jeśli już taką posiada.

Ładowanie przez USB-C będzie również standardem w laptopach, ale w tym przypadku od kwietnia 2026 roku. Producenci będą odgórnie zmuszeni, by dostosować swoje produkty do tych wymogów. W dłuższej perspektywie, mimo koniecznych zmian technologicznych, ma to uprościć produkcję i dystrybucję urządzeń - deklaruje Ministerstwo Cyfryzacji.