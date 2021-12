Są to modele z linii GE66/76 Raider oraz smukłe modele z serii GS66 Stealth, które maksymalnie można wyposażyć maksymalnie w 64 GB pamięci RAM. Niestety nie wiadomo czy chodzi o moduły DDR4, czy DDR5. Najtańszy z zestawienia to GS66-002XES wyceniony na 2 691 EUR, a najdroższy to GE76-053ES Raider z procesorem Core i9-12900HK i zapewne RTX-em 3080 Ti został wyceniony na 4 768 EUR.