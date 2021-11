Brakowało wtedy konkretnych dat, ale wiemy, że pierwsze układy z serii Alchemist zostaną zaprezentowane w przyszłym roku. Na pierwszy ogień pójdą układy laptopowe, a niedługo po nich przyjdzie czas na desktopowe GPU, co potwierdzają też nasze własne źródła.

Z kolei jeśli mowa o przyszłych generacjach GPU, a w szczególności o układach Druid opartych architekturę Xe Next będącą następcą Xe HPG , to informacje są jeszcze bardzo skąpe. Wygląda, że być może Druid bedzie miał swoją premierę w 2025 roku, a co wskazuje tweet Bryce'a będącego rzecznikiem Arc Community i Driver Guru firmy Intel.