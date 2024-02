Moje centrum reklam. Sprawdź, co wie o tobie Google

Co ciekawe jednak, personalizowane reklamy co do zasady są lepiej odbierane przez użytkowników. Znakomita większość osób woli bowiem widzieć w sieci dodatkowe treści, które w jakiś sposób odpowiadają ich zainteresowaniom. Google zwraca jednak uwagę, że okolice lutego to najczęściej moment weryfikacji postanowień noworocznych i w przypadku osób, które zrezygnowały ze swoich założeń, reklamy mogą się stać dodatkowym utrudnieniem.