Ostrzeżenie Ministerstwa Cyfryzacji. Dotyczy Google'a

Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega Polaków, by z rozwagą korzystali z reklam wyświetlających się jako pierwsze wyniki w wyszukiwarkach internetowych. To bezpośrednie nawiązanie do często opisywanego przez nas problemu sponsorowanych linków na szczycie listy wyników w Google. Niestety trafiają tam także fałszywe linki, przez co można trafić na spreparowane strony internetowe.