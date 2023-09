Ukryta funkcja w Google. Sprawdź swój internet

Nie każdy wie, że aby sprawdzić wydajność swojego internetu, od pewnego czasu nie trzeba już odwiedzać dedykowanych stron internetowych, których adresy nie są pewnie znane każdemu na pamięć. Wpisując "speedtest" lub "test szybkości internetu" w okienku wyszukiwania w Google, użytkownikowi ukaże się możliwość wykonania testu prędkości połączenia bezpośrednio w wyszukiwarce. Google wykorzystuje do tego mechanizm przygotowany przez M-Lab. To funkcja dostępna w Polsce stosunkowo niedługo, w USA i na części innych rynków miała premierę znacznie wcześniej.

Procedura jest oczywiście identyczna jak w przypadku każdego innego testu tego rodzaju, w tym popularnego Speedtestu. Użytkownik nie ma tu do wyboru żadnych ustawień. Wystarczy kliknąć przycisk "Przeprowadź test szybkości", aby rozpocząć pomiar. Google podaje, że na jeden speedtest wykorzystane zostanie zwykle mniej niż 40 MB transferu - to cenna informacja dla osób korzystających z połączenia z ograniczoną liczbą danych do przesłania. Badanie trwa w praktyce kilkadziesiąt sekund.

Wynik testu prędkości internetu w Google © dobreprogramy

Po zrealizowanym speedteście w Google na ekranie pojawia się wynik dotyczący pobierania i wysyłania danych oraz pingu. Dodatkowo pojawia się opis słowny dla mniej zaznajomionych z widocznymi wartościami, np.: "Z takim połączeniem internetowym możesz bez problemu jednocześnie odtwarzać strumieniowo filmy HD na wielu urządzeniach, grać i uczestniczyć w rozmowie wideo". By sprawdzić sieć bardziej szczegółowo, warto zajrzeć do naszego katalogu i kategorii narzędzi sieciowych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak zrobić speedtest internetu?

Podczas wykonywania testu prędkości połączenia internetowego warto zadbać o to, by wynik był możliwie wiarygodny. Zalecamy więc zamknięcie wszystkich innych aplikacji mogących uzyskiwać dostęp do internetu, w tym na przykład działające w tle Spotify czy Teamsa. Trzeba także pamiętać, że na wynik w praktyce mają wpływ wszystkie inne urządzenia korzystające w danej chwili z sieci z tego samego routera.

W idealnym świecie, by uzyskać możliwie autentyczny wynik, wypadałoby więc odciąć od internetu pozostałe urządzenia w domu lub przynajmniej zadbać o to, by nikt inny z nich nie korzystał. Z drugiej strony nie zapominajmy, że tego typu test jest zawsze orientacyjny i wykonanie go "tak po prostu", nawet kilka razy z rzędu, powinno dać w praktyce sensowny wynik, o ile w pokoju obok ktoś nie pobiera właśnie gry ze Steama, nie ogląda Netfliksa w 4K lub nie wgrywa potężnej paczki zdjęć na dysk w chmurze.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl